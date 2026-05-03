Sindicato Periodistas Sudaneses acusa a las FAR de crímenes y de muerte de 26 periodistas

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización -que acaba de ser galardonada con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2026 de la Unesco y la Fundación Guillermo Cano- emitió un comunicado en el que describe una "tragedia sin precedentes" desde el estallido de la guerra el 15 de abril de 2023.

Según el texto, las FAR han buscado "aislar a Sudán del mundo y ocultar sus crímenes" mediante ataques directos contra medios de comunicación, periodistas y sus instalaciones, como el que tuvo lugar en la jornada de ayer contra los estudios de la televisión del estado de Kordofán del Norte.

"La milicia rebelde ha convertido hogares y redacciones en cuarteles y campos de batalla, en un intento bárbaro por silenciar la voz de la verdad y borrar la memoria nacional", afirmó el sindicato, que recuerda que la prensa sudanesa, nacida en 1903, había mantenido sus imprentas en funcionamiento ininterrumpido durante más de 120 años.

El costo humano es elevado con 26 periodistas muertos por disparos directos o bombardeos indiscriminados, cientos han sufrido arrestos arbitrarios y unos 20 permanecen desaparecidos en prisiones secretas de las FAR en Al Geneina, Nyala y Al Fasher, mientras que miles de profesionales han sido desplazados forzosamente.

En el plano material, el sindicato documenta la destrucción de instituciones clave como la Agencia de Noticias de Sudán (SUNA), la Corporación Sudanesa de Radio y Televisión (SRTC) y la Autoridad de Radiodifusión y el saqueo de equipos y vehículos valorados en más de 26 millones de dólares.

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A pesar de la represión, la organización reafirma la "resiliencia" de los periodistas sudaneses, que continúan su labor a través de plataformas alternativas pese a los "recursos limitados y los peligros inherentes".

El sindicato exigió a la comunidad internacional que clasifique estos actos como crímenes de guerra y enjuicie a los responsables, y pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que intervenga para lograr la liberación de los periodistas detenidos.