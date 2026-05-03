Tanzania y Ruanda acuerdan fortalecer las inversiones en transporte y energía

"Hemos acordado acelerar la cooperación eliminando barreras no arancelarias, fortaleciendo el comercio y la inversión, e invirtiendo más en infraestructura de transporte y logística, comunicaciones, junto con energía confiable", publicó Suluhu en su cuenta de la red social X.

Además, los dos mandatarios aprobaron fortalecer su cooperación en asuntos de defensa, seguridad y en agencias regionales e internacionales.

Por su parte, Kagame afirmó en redes sociales que ambos conversaron sobre la consolidación de su colaboración en comercio y logística, de forma que sus sistemas estén "bien preparados" para gestionar el "creciente volumen" de negocios entre Ruanda y Tanzania.