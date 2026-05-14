Cuba reafirma en la cumbre del BRICS su voluntad de fortalecer los nexos con la India

Rodríguez detalló en sus redes sociales que la reunión tuvo lugar al inicio de la cita ministerial de los BRICS y en ese marco, también agradeció a Modi por “el apoyo de la India” a la nación caribeña.

El jefe de la diplomacia cubana sostuvo otros encuentros esta jornada con sus homólogos de Malasia, Mohamad Haji Hasan; Uganda, Odongo Jeje Abubakhar, y Sudáfrica, Ronald Lamola.

“Resaltamos los históricos vínculos de amistad y cooperación de Cuba con esos países”, aseveró el jefe de la diplomacia de la nación caribeña.

El canciller cubano intervino esta jornada en la cita ministerial de los BRICS, donde denunció que la isla se encuentra "bajo la amenaza de una agresión militar directa de EE.UU. y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible” impuesto desde enero por Washington.

El bloqueo petrolero del Gobierno estadounidense “constituye una creciente amenaza a la paz y la seguridad internacionales”, aseveró Rodríguez.

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Además, calificó esa acción como “un quebrantamiento del Derecho Internacional y a las reglas universalmente aceptadas del comercio internacional y la libertad de navegación”.

Declaró que la última Orden Ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, que prevé congelar los activos de personas o entidades que "operan o hayan operado con Cuba" (...) "refuerzan a niveles extremos y sin precedentes el bloqueo y sus efectos extraterritoriales”.

El jefe de la diplomacia cubana también acusó a EE.UU. de mantener una “agenda imperialista basada en la fuerza militar, el supremacismo y un neoconservadurismo fascista”.

Rodríguez llegó este miércoles a Nueva Delhi para asistir a la reunión de cancilleres del grupo BRICS que sesionará hasta este viernes en la capital india, convocada bajo la presidencia pro témpore de la nación surasiática.

La reunión ministerial que tiene lugar los días 14 y 15 de mayo servirá además como preparación para la próxima cumbre de líderes del BRICS, prevista para septiembre en Nueva Delhi.

El grupo, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ampliando su peso económico y político, pero también las diferencias internas entre algunos de sus miembros.