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15 de mayo de 2026 a la - 14:00

Antigua y Barbuda reconoce el español como su segunda lengua oficial

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Castries, 15 may (EFE).- El Gobierno de Antigua y Barbuda informó este viernes que aprobó una iniciativa para fortalecer la educación multilingüe y profundizar la colaboración cultural y económica en la región, mediante el establecimiento del español como segunda lengua oficial del país caribeño.

Por EFE

"El Consejo de Ministros señaló que la política refleja el creciente compromiso regional e internacional de Antigua y Barbuda y reconoce la importancia de dotar a las futuras generaciones de competencias lingüísticas que amplíen sus oportunidades educativas, profesionales, diplomáticas y económicas", explicó el Gobierno en un comunicado, tras la reunión semanal del consejo.

En este contexto, el Gobierno del primer ministro Gaston Browne, recientemente reelegido, encargó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que reestructure el plan de estudios nacional en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria.

Con esta medida, el Ejecutivo antiguano garantiza que el español se convierta en una asignatura troncal dentro del sistema educativo, una decisión que se vio influida por los vínculos históricos y culturales de los pueblos que desde hace tiempo existen entre Antigua y Barbuda y República Dominicana.

"El Gobierno considera que el fortalecimiento de la competencia en la lengua española entre los ciudadanos y residentes mejorará la comunicación, la integración regional, el turismo, el comercio y la competitividad de la mano de obra, al tiempo que potenciará la capacidad de Antigua y Barbuda para relacionarse de manera más eficaz con los países de habla hispana de América Latina y el Caribe", esgrimió el documento.

Del mismo modo, el Consejo de Ministros también aprobó el desarrollo de un Programa de Integración con la República Dominicana (DRIP, por sus siglas en inglés), destinado a fortalecer los vínculos económicos, culturales e institucionales entre ambos países.

Esta iniciativa tiene el objetivo de facilitar flujos comerciales y de inversión, mejorar la cooperación en materia de turismo y educación, y proporcionar un apoyo estructurado a los ciudadanos dominicanos que residen en el país, afianzando el compromiso bilateral.

Asimismo, el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de una Oficina de Asuntos Hispanos dentro de la Oficina del Primer Ministro, que servirá como punto directo de contacto y asistencia para los miembros de la comunidad hispanohablante que residen en Antigua y Barbuda.

"El Consejo de Ministros reafirmó su compromiso con las políticas que promueven la inclusión, la educación, la cooperación regional y el desarrollo nacional, al tiempo que prepara al país y a su población para prosperar en un entorno global cada vez más interconectado", concluyó el Gobierno de Antigua y Barbuda.