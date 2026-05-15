Antigua y Barbuda reconoce el español como su segunda lengua oficial

"El Consejo de Ministros señaló que la política refleja el creciente compromiso regional e internacional de Antigua y Barbuda y reconoce la importancia de dotar a las futuras generaciones de competencias lingüísticas que amplíen sus oportunidades educativas, profesionales, diplomáticas y económicas", explicó el Gobierno en un comunicado, tras la reunión semanal del consejo.

En este contexto, el Gobierno del primer ministro Gaston Browne, recientemente reelegido, encargó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que reestructure el plan de estudios nacional en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria.

Con esta medida, el Ejecutivo antiguano garantiza que el español se convierta en una asignatura troncal dentro del sistema educativo, una decisión que se vio influida por los vínculos históricos y culturales de los pueblos que desde hace tiempo existen entre Antigua y Barbuda y República Dominicana.

"El Gobierno considera que el fortalecimiento de la competencia en la lengua española entre los ciudadanos y residentes mejorará la comunicación, la integración regional, el turismo, el comercio y la competitividad de la mano de obra, al tiempo que potenciará la capacidad de Antigua y Barbuda para relacionarse de manera más eficaz con los países de habla hispana de América Latina y el Caribe", esgrimió el documento.

Del mismo modo, el Consejo de Ministros también aprobó el desarrollo de un Programa de Integración con la República Dominicana (DRIP, por sus siglas en inglés), destinado a fortalecer los vínculos económicos, culturales e institucionales entre ambos países.

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Esta iniciativa tiene el objetivo de facilitar flujos comerciales y de inversión, mejorar la cooperación en materia de turismo y educación, y proporcionar un apoyo estructurado a los ciudadanos dominicanos que residen en el país, afianzando el compromiso bilateral.

Asimismo, el Consejo de Ministros dio luz verde a la creación de una Oficina de Asuntos Hispanos dentro de la Oficina del Primer Ministro, que servirá como punto directo de contacto y asistencia para los miembros de la comunidad hispanohablante que residen en Antigua y Barbuda.

"El Consejo de Ministros reafirmó su compromiso con las políticas que promueven la inclusión, la educación, la cooperación regional y el desarrollo nacional, al tiempo que prepara al país y a su población para prosperar en un entorno global cada vez más interconectado", concluyó el Gobierno de Antigua y Barbuda.