Defensa israelí felicita a Noam por su segundo puesto frente a la "incitación" de Sánchez

"En nombre del sistema de defensa y de los soldados de las FDI, felicito a Noam Bettan por su enorme logro al obtener el segundo lugar en Eurovisión, @sanchezcastejon y sus aliados", dijo Katz en X.

Katz fue más allá, diciendo que Bettan actuó "como un héroe", llenado de orgullo al Estado de Israel, y "alegrado" a los soldados y a todos los ciudadanos.

"¡El pueblo de Israel vive!", añadió.

Contra todo pronóstico, Bulgaria, con la cantante Dara y su canción 'Bangaranga' fue la gran ganadora este sábado del Festival de Eurovisión 2026, una edición marcada por el boicot de cinco países, entre ellos España, por la presencia de Israel tras dos años de ofensiva bélica y más de 72.000 muertos en Gaza.

Las casas de apuestas daban como favoritos al dúo finlandés Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y su tema 'Liekinheitin' y a Australia y Delta Goodrem, en su regreso a la ciudad donde el país debutó en el festival en 2015.

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Al menos desde 2018, el Gobierno de Israel ha influido en qué resultados obtiene el país en Eurovisión mediante el sistema de votos y anuncios en las redes sociales, lo que le ha permitido arrasar en pasadas ediciones en naciones con una opinión pública no favorable como España, según una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times.