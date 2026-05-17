Georgia marcha por valores tradicionales y contra el Día Internacional contra la Homofobia

"Este año el 17 de mayo adquiere una relevancia mucho mayor, ya que Georgia celebra el aniversario 1700 de su declaración de la fe ortodoxa como religión de Estado", aseveró el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, que se sumó a la marcha junto a sus dos hijos.

Andria Dzhagmaidze, representante de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, aseveró que esta marcha "continúa la obra del patriarca Iliá II y demuestra el amor que le profesa todo el pueblo" georgiano.

Los manifestantes recorrieron tres kilómetros desde la Iglesia de Kashveti, frente al Parlamento, en pleno corazón de la capital georgiana, hasta la Catedral de la Santa Trinidad, en la que se celebró una liturgia dedicada a la Santidad de la Familia, encabezada por primera vez por el recién entronizado patriarca Shio III.

Los participantes, muchos de los cuales llevaban cruces, portaban banderas de Georgia y pancartas alegóricas con imágenes de matrimonios con hijos.

La Iglesia de Kashveti colgó una imagen gigantesca de Iliá II, quien encabezó la Iglesia ortodoxa georgiana durante casi medio siglo.

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Esta iniciativa fue instituida en 2014 justamente por Iliá II, recientemente fallecido, en contraposición con el Día de lucha contra la homofobia.

El festejo, que fue declarado oficial por el Estado en 2024, fue una respuesta a los enfrentamientos del 17 de mayo de 2013, cuando activistas ortodoxos y religiosos georgianos dispersaron una marcha contra la homofobia, ocasión en la que resultaron heridas unas 30 personas, incluyendo a agentes del orden.

En 2024 el Gobierno georgiano aprobó la Ley contra la propaganda LGTBI, criticada por la Unión Europea, tras lo cual Bruselas congeló las relaciones con Tiflis.