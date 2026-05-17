Netanyahu celebra que Israel controla ya el 60 % de Gaza: "Estamos sometiendo a Hamás"

"En Gaza ya no controlamos el 50 %, sino el 60 %. Estamos sometiendo a Hamás. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es una sola: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel", añadió el mandatario, según un comunicado de su oficina, al inicio de una reunión gubernamental este domingo en Jerusalén.

Con el acuerdo de alto en fuego, en vigor desde el pasado 10 de octubre pese a que no impide que Israel ataque casi a diario, las tropas israelíes se replegaron hasta la denominada Línea Amarilla, controlando desde allí alrededor del 53 % del territorio gazatí y hacinando a una población de dos millones de personas en el resto del espacio.

A esta línea, que no está demarcada de una forma física para los palestinos, se sumó a finales de marzo de 2025 la denominada Línea Naranja. Esta nueva demarcación, según detalló la ONG Gisha en un comunicado reciente, servía para delimitar entonces un área de 174 kilómetros cuadrados, casi el 48 % de Gaza, en el cual el movimiento de organizaciones internacionales y ONG queda prohibido sin la coordinación previa con Israel.

Pero según explicó esta ONG, el pasado 8 de marzo de 2026, unos cinco meses después del alto el fuego, el Ejército israelí envió a las organizaciones internacionales un mapa actualizado de la Línea Naranja a través de WhatsApp; desviándose de la Amarilla un 11 % y aumentando la zona bajo control israelí.

"Esto amplió las zonas donde el acceso humanitario está sujeto a la coordinación israelí a cerca del 64 % del territorio total de la Franja", añade Gisha sobre un área cuyo acceso está prohibido a cualquier palestino de a pie.

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"Las organizaciones que deseen trasladar personal o transportar ayuda a estas zonas deben obtener un permiso (israelí), un proceso que retrasa e incluso obstaculiza su labor", denuncia esta ONG.