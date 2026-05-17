Un buque con 20.000 toneladas de gas llega a la India tras cruzar el estrecho de Ormuz

"El navío MV SYMI, con bandera de las Islas Marshall, inició su travesía en Catar y atracó en la Autoridad Portuaria de Deendayal el sábado alrededor de las 23:30 hora local (18:00 GMT), tras haber cruzado el paso marítimo el pasado 13 de mayo", informaron fuentes portuarias a la agencia de noticias india PTI.

Desde principios de marzo, un total de trece buques con bandera india, entre ellos doce petroleros de GLP y un buque cisterna de crudo, han logrado atravesar el estrecho de Ormuz, una arteria fundamental para el comercio energético mundial.

El pasado lunes, el primer ministro de la India, Narendra Modi, urgió a sus ciudadanos a reducir drásticamente el consumo de gasolina y a limitar las importaciones domésticas, en un intento por blindar la economía de la mega nación frente al descontrol de los precios causado por la guerra en Oriente Medio.

Irán acusó este domingo a Estados Unidos e Israel de haber provocado la actual inseguridad en las rutas energéticas internacionales y denunció que ahora buscan justificar una nueva ofensiva contra Teherán bajo el argumento de proteger la paz y la estabilidad de los mercados globales.

Las negociaciones entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, permanecen bloqueadas tras el rechazo estadounidense a la última propuesta iraní, calificada por Trump como un "pedazo de basura".

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Por ahora sigue vigente el alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril, aunque Trump dijo hace una semana que la tregua era "increíblemente frágil", mientras ambas partes mantienen su bloqueo en el estrecho de Ormuz.