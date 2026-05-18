El crudo brent sube más de 2,5 % y supera 112 dólares por temores de suministro por guerra

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó en 112,10 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE), un descenso del 2,60 % -o 2,84 dólares- con respecto al precio de liquidación de la última sesión, correspondiente al viernes, cuando se situó en 109,26 dólares.

El brent inició la semana al alza, hasta alcanzar su nivel máximo de las últimas dos semanas, dada la preocupación de los inversores por posibles temores de falta de suministro derivados de la vigente guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que va camino de cumplir su tercer mes.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, afirmó recientemente que las reservas comerciales de petróleo se están agotando con rapidez y que quedan suministros para solo unas pocas semanas debido al conflicto en Oriente Medio y el cierre del paso a la navegación.

Igualmente, el mercado sigue pendiente del desarrollo de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto, que por el momento siguen sin ofrecer avances significativos.

Los temores sobre el suministro contrarrestaron las informaciones recientes que sugerían que Estados Unidos estaba considerando levantar las sanciones al crudo iraní en el marco de las conversaciones con la república islámica.

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"Desde la semana pasada, crece la sensación de que los operadores han dejado de esperar un acuerdo, y el mercado está cada vez más preocupado por la falta de una resolución", escribió este lunes la analista de mercado Fiona Cincotta en la página web de Forex.