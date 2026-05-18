El debate entre Fujimori y Sánchez será el 31 de mayo, a 7 días de segunda vuelta en Perú

La derechista y el izquierdista se confrontarán en el Centro de Convenciones de Lima (CCL), mismo lugar donde se celebraron los debates de la primera vuelta, en los que Fujimori y Sánchez ya tuvieron oportunidad de coincidir, según anunció este lunes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

La máxima autoridad electoral del país declaró al canal JNE TV que este lunes se reunieron, en una primera jornada de negociación, las dos organizaciones políticas y que mostraron interés para dialogar y llegar a acuerdos con miras a la segunda vuelta electoral.

En ese sentido, Burneo anunció que se acordó realizar dos debates, los próximos 24 y 31 de mayo, "un debate técnico y otro presidencial, respectivamente".

El presidente del JNE agregó que siguen las negociaciones entre los partidos Fuerza Popular de Fujimori y Juntos por el Perú de Sánchez para determinar la metodología y los moderadores del debate, los cuales serán informados en los próximos días.

"Es importante el compromiso y responsabilidad que dan estas dos organizaciones políticas, las cuales, ambas, firmaron el Pacto Ético, es importante resaltar y este es un proceso que nos lleva a las siguientes etapas", expresó Burneo.

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El domingo, el JNE proclamó los resultados de los comicios presidenciales del pasado 12 de abril que han puesto en segunda vuelta a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y al sucesor político del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), al obtener 17,09 % y 12,03 % de los votos válidos, respectivamente.

La proclamación de los resultados tuvo lugar cinco semanas después de las elecciones celebradas en abril, tras un extenso escrutinio que tomó 33 días, sin que se confirmara casi hasta el final que Sánchez sería el rival de Fujimori en la segunda vuelta, al quedar únicamente 21.210 votos por delante del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga.

El JNE validó el escrutinio pese a los intentos para impedirlo por parte de López Aliaga, que reclamaba hacer una auditoría internacional y convocar nuevas elecciones al mantener sus denuncias de fraude en su contra, sin aportar pruebas contundentes, al basarse en hipótesis.

En ese sentido, Burneo aseguró que la decisión es inapelable y que, tras la proclamación, ya no hay forma de revertir o variar los resultados aprobados.