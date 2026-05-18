El enviado especial de Trump para Groenlandia viaja a la isla para conferencia empresarial

Landry, que es gobernador del estado de Luisiana, aterrizó la víspera en Nuuk, la capital de la isla ártica que el presidente estadounidense, Donald Trump, se quiere anexionar, según ha reiterado varias ocasiones en el último año.

"Estoy aquí sólo para construir relaciones, escuchar, aprender y ver si hay posibilidades para ampliar la relación entre Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca", dijo a la televisión pública danesa DR Landry, que rechazó cualquier intención anexionista.

Landry dijo haber hablado antes de viajar con Trump, quien le pidió que consiguiese hacer "tantos amigos como sea posible" en Groenlandia.

Según el canal danés TV2, Landry se reunirá a lo largo del día con el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, aunque no hay confirmación oficial del encuentro.

La Confederación de Empresarios de Groenlandia informó hace unas semanas de que Landry figuraba entre los cerca de 500 asistentes a Future Greenland, una conferencia empresarial sobre la isla, pero que no había recibido ninguna invitación oficial, simplemente se había anotado como oyente.

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Se trata del primer viaje conocido de Landry a Groenlandia desde que fue nombrado enviado especial a la isla hace medio año.

Landry, que esta semana inaugurará también la nueva sede del consulado estadounidense, había sido invitado por un particular a asistir en marzo pasado a una tradicional carrera de trineos en la isla, que cuenta desde hace un año con apoyo económico de ese país.

Pero la invitación fue retirada finalmente después de las críticas de la organización.

La reiterada insistencia en el último año de Trump de que su país necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional situó al reino danés bajo una presión inusitada.

El anuncio a finales de febrero de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia ayudaron a rebajar la tensión.

Ese grupo ha mantenido varias reuniones, cuyo contenido no ha trascendido, aunque medios anglosajones han apuntado que Estados Unidos podría abrir más bases militares en la isla, en virtud de un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca.

Tanto Copenhague como Nuuk han resaltado que en las negociaciones se deben respetar las líneas rojas de la integridad territorial, la soberanía y el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.