El Gobierno de Venezuela asegura que 28.000 migrantes han regresado al país

"Todos incorporándose a su trabajo, con su familia, vénganse para Venezuela", señaló Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El secretario general de la formación tampoco precisó desde qué países han regresado estos venezolanos, aunque la Gran Misión Vuelta a la Patria reporta que el retorno se da principalmente desde Estados Unidos.

Cabello denunció que en algunas naciones han sometido a los venezolanos "a persecuciones, a señalamientos, a explotación laboral".

"La campaña contra este país fue grande, vénganse para Venezuela, que los buenos hijos siempre regresan a casa y regresan a compartir y a ser cada día más fuertes en su propio país", añadió.

Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

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El pasado jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó a los jóvenes a que regresen a la nación caribeña para que aporten con su talentos en el desarrollo de diferentes áreas como la comercial, la turística y la tecnológica.

En el acto de clausura de la 'Tech Week', en Caracas, Rodríguez invitó a los jóvenes migrantes a aportar en la economía, la comunicación, la educación, para lo que creó la página web renacevenezuela.gov.ve, para que puedan registrar sus emprendimientos.

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un mecanismo coliderado por Acnur y la Organización Internacional de Migraciones, unos 6,9 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años.