El Museo del Prado viaja a las calles de Lima para exponer grandes clásicos de la pintura

Desde este lunes, día internacional de los museos, hasta el 31 de julio, los vecinos y turistas que visiten Lima podrán admirar réplicas de pinturas de Francisco de Goya, Diego Velázquez, Joaquín Sorolla y también artistas de las escuelas flamenca o italiana.

El embajador de España en Perú, Alejandro Abellán, inauguró junto a autoridades municipales esta muestra que busca sacar el arte del espacio del museo para entregarlo a los transeúntes.

Abellán destacó que esta exposición es "ejemplo de un trasfondo cultural de interrelación muy profunda entre España y Perú" y de cómo el arte pictórico del Siglo de Oro en España se relaciona con lo que fue la "muy rica y fecunda" escuela de pintura arraigada en el país andino, en particular la Escuela Cusqueña, un importante movimiento pictórico colonial desarrollado entre los siglos XVI y XVIII.

Agregó que durante el Virreinato los motivos y técnicas procedentes de la tradición europea se interrelacionaron con la cosmovisión andina, y puso el ejemplo del estilo del tenebrismo, típico del Barroco español que utilizó entre otros Francisco de Zurbarán, y que fue adaptado por la Escuela Cusqueña.

La muestra, denominada 'El Museo del Prado en Lima' se ubica en el emblemático pasaje de Santa Rosa, junto a la Plaza de Armas, y que acoge un monumento de Taulichusco, el considerado último gobernante inca del territorio donde se encuentra la capital antes de la llegada de los españoles y una gran estatua de Francisco Pizarro, conquistador que fundó Lima en 1535.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta colorida calle con los típicos balcones de madera coloniales muestra del "mestizaje entre ambas culturas", como destacó la alcaldesa en funciones Fabiola Morales, es escenario de Las Meninas de Velázquez, la tenebrosa 'Saturno devorando a su hijo' de Goya y el mítico 'David vencedor de Goliat' de Caravaggio.

Además de los maestros españoles, la exposición cuenta con réplicas del llamativo 'El Jardín de las Delicias', de El Bosco, la mística 'Anunciación' de Fra Angelico, 'El caballero de la mano en el pecho' de El Greco y obras de Rembrant, Durero, Sandro Boticcelli.