Los ministros de Exteriores del G20 se reunirán en octubre en Atlanta (EE.UU.)

El secretario de Estado, Marco Rubio, recibirá en la llamada "capital del sur" de Estados Unidos a los cancilleres de las principales economías del mundo para "promover la estabilidad y la prosperidad globales", destacó su oficina en un comunicado.

La reunión se centrará en "fortalecer la cooperación internacional, abordar los desafíos económicos mundiales y apoyar los mercados abiertos y las cadenas de suministro resilientes".

El Departamento de Estado apuntó que Atlanta es un "centro de diplomacia, negocios y conectividad global que ofrece un escenario ideal para estos debates cruciales".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será el anfitrión de la cumbre de líderes del G20 que se celebrará del 14 al 15 de diciembre en el club de golf privado del mandatario en Doral, a las afueras de Miami.

Sudáfrica, anfitriona del G20 en 2025, ha sido excluida de esta cumbre porque Washington acusa al país africano de perpetrar un genocidio contra la población blanca, una afirmación que Pretoria rechaza categóricamente.