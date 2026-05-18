Principal puerto de Costa Rica invertirá 7 millones de dólares en infraestructura en 2026

La empresa APM Terminals, operadora de la terminal y parte del conglomerado danés Maersk, indicó en un comunicado de prensa que el puerto se ha convertido en una pieza clave en la competitividad del comercio exterior costarricense y en la conexión del país con los principales mercados de Estados Unidos y Europa.

Como parte de las acciones anunciadas por la empresa, durante el 2026 tiene previsto invertir 7 millones de dólares enfocados en infraestructura, optimización de procesos y mejora del servicio.

Esta inversión busca incrementar capacidades operativas, modernizar equipamiento y consolidar una cultura de mejora continua en todas las áreas.

Según los datos revelados por la compañía, durante el año 2025, la Terminal de Contenedores de Moín movilizó 1,3 millones de contenedores y se exportaron más de 6 millones de toneladas a diferentes destinos, mientras que el acumulado en siete años alcanza cerca de 29 millones de toneladas.

El puerto opera bajo un modelo de operación de 24 horas y ha atendido más de 7.000 buques, con un promedio cercano a 1.000 embarcaciones por año.

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"Estos siete años demuestran que contar con infraestructura moderna y procesos confiables no solo mejora la competitividad, sino que también fortalece la estabilidad del comercio exterior en el largo plazo”, afirmó el director general de la terminal, José Rueda.

En febrero de 2019 las autoridades de Costa Rica inauguraron oficialmente el Puerto de Contenedores de Moín, valorado en unos 1.000 millones de dólares y dado concesión para su construcción y operación por 33 años a la neerlandesa APM Terminals.

En su momento, la terminal permitió por primera vez que Costa Rica recibiera barcos tipo súper pospanamax, con capacidad para 8.500 contenedores.