El Sudeste Asiático refuerza controles sanitarios en sus fronteras por el brote de ébola

Tailandia ha anunciado que rastreará a los viajeros procedentes de zonas de alto riesgo, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase este fin de semana la enfermedad como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Según publicó en Facebook el Departamento de Control de Enfermedades tailandés, Bangkok cuenta con controles estrictos para los viajeros que entran y salen de sus fronteras, teniendo en cuenta que el turismo es el principal motor económico del país.

También señaló que el equipo de control e investigación de enfermedades ha puesto en alerta a centros médicos de todo el país, "preparados para responder de inmediato" si fuese necesario.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Salud de Indonesia, Aji Muhawarman, informó de que Yakarta está intensificando la vigilancia y la coordinación con las redes sanitarias mundiales y subrayó la necesidad de una vigilancia global.

Indonesia ha intensificado la vigilancia en los puntos de entrada, como aeropuertos, y reforzado la coordinación con hospitales y agencias de salud públicas para mejorar la detección temprana y la capacidad de respuesta, recogió el medio público Antara.

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El Ministerio de Salud de Vietnam también aseguró haber aumentado las labores de vigilancia en los centros médicos y en los puestos fronterizos, indicó la prensa de Hanoi.

En este sentido, el secretario de Salud filipino, Teodoro Herbosa, reivindicó desde Ginebra la "estricta preparación" del archipiélago asiático en el control de fronteras, después de que la OMS convocara a los ministros de salud para abordar la emergencia sanitaria mundial declarada.

Ninguno de los países mencionados ha detectado hasta el momento caso alguno de ébola, y, fuera de RDC, solo Uganda y Sudán han registrado contagios.

Bangkok, Yakarta, Hanoi y Manila también han compartido pautas de prevención con la población, y ha urgido a que los viajeros que regresen de países afectados y presenten síntomas busquen rápidamente atención sanitaria.

Los últimos datos de la OMS cifran en 88 los muertos en RDC, mientras que el Gobierno de Kinshasa elevó la cifra a 116.