A prisión en Ecuador tres tailandeses por presunto tráfico ilegal de iguanas de Galápagos

Los hombres, identificados como Panom W., Wanchaloem K. y Akklrawin Y., están siendo investigados por un presunto delito contra la flora y fauna silvestres.

Las iguanas, que estaban dentro del equipaje de los detenidos, fueron trasladadas de manera ilegal desde las Islas Galápagos hacia el continente. Una de ellas falleció y varias presentaban "entumecimiento en sus extremidades debido a las condiciones en las que estaban siendo transportadas, amarradas sus extremidades y envueltas en medias nylon dentro de bolsos de mano", de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente.

El Gobierno presume que los ejemplares corresponderían a iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica del archipiélago incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que otorga el más alto nivel de protección internacional.

Los animales están bajo custodia del ministerio para su análisis, estabilización y atención especializada.

La cartera de Estado aseguró que, una vez concluidas las investigaciones, presentarán ante el juez las pruebas "para sustentar la responsabilidad de los procesados y solicitar la sanción correspondiente por un delito que atenta contra una de las especies más emblemáticas y protegidas" de Galápagos.

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El aeropuerto de la isla Baltra, de donde salieron los tailandeses, señaló que también está haciendo una "investigación exhaustiva" sobre el caso y que trabaja con la organización internacional TRAFFIC en el desarrollo de una nueva tecnología orientada a detectar fauna silvestre inmovilizada dentro de equipajes.

El archipiélago, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Natural de la humanidad.

Por su alta biodiversidad, está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.