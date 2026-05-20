Al menos siete muertos en las últimas horas en ataques israelíes contra el sur del Líbano

Israel causó al menos cinco muertos y dos heridos en la localidad de Doueir, perteneciente al distrito de Nabatieh y ubicada al norte del río Litani, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

El ataque aéreo se lanzó contra el barrio de Al Baraka, destruyendo por completo varias viviendas, mientras equipos de la Defensa Civil Libanesa, la Asociación Islámica de Scouts y la Autoridad Islámica de Salud trabajaron para recuperar los cuerpos de entre los escombros y trasladarlos a hospitales en Nabatieh, según la ANN.

El segundo ataque aéreo israelí fue contra la localidad de Tebnine (Bint Jbeil), cerca del hospital gubernamental, y provocó dos muertos y un herido.

La mañana ha estado marcada por intensos ataques israelíes en distintas zonas del sur del Líbano, mientras el grupo libanés chií Hizbulá afirmó en un comunicado haber respondido a los intentos del Ejército israelí de avanzar y ocupar el municipio de Hadath, en la periferia de Beirut.

El Estado judío ha matado a 3.042 personas y herido a 9.031 desde que empezó la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo contra el Líbano en el marco de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, informó este martes el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés.

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Más de 400 de estos fallecimientos se registraron tras la implementación de un cese de hostilidades a mediados de abril, ya que el sur del país mediterráneo sigue siendo objetivo de bombardeos diarios, ataques de artillería y detonaciones controladas de viviendas.

El pasado viernes, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas.