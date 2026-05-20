Analistas privados ajustan en 1,1 % estimación de crecimiento del PIB mexicano en 2026

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 33 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es de 1,5 %, previsto por las firmas BNP Paribas, GBM y BX+.

En contraste, solo la firma Signum Research proyectó un subida del 0,5 %, mientras que Banca Mifel y UBS proyectaron una subida de apenas el 0,8 %, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano del 1,8 % y 2,8 %.

"Las expectativas de crecimiento del PIB disminuyeron para este año. La proyección mediana de crecimiento del PIB para 2026 disminuyó a 1,1 % desde el 1,2 % de la última encuesta, con un rango de estimaciones que va desde 0,5 % a 1,5 %", indicó el documento.

Para 2027, los analistas privados también mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano en un 1,8 %, al igual que en la encuesta anterior, mientras el Gobierno mexicano estima un crecimiento entre un rango de 1,9 % y 2,9 %.

La Encuesta de Expectativas de Citi también precisó que los participantes en la encuesta "no esperan cambios" en la tasa de política monetaria de Banxico al menos en 2026 y 2027.

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De los 33 encuestados, señaló la encuesta, 25 no esperan ningún movimiento, mientras que 7 esperan el próximo movimiento en 2027 (tres alzas frente a cuatro recortes) y uno espera un recorte en diciembre de 2026.

El pronóstico mediano para la tasa de política para fines de 2026 permanece sin cambios en 6,5 %, con estimaciones que van desde 6,5 % a 6,25 %, mientras que para fines de 2027, la expectativa mediana es de 6,5 %, con estimaciones que van desde 7 % a 5,75 %.

En tanto, las expectativas sobre el peso se fortalecieron, los analistas privados esperan que la moneda mexicana se ubique en 18 unidades por dólar para fines de 2026, 10 centavos por debajo de la encuesta anterior, con expectativas que van desde 17 a 19,03, y para fines de 2027 esperan que se sitúe en 18,58 pesos por dólar, desde 18,75 hace quince días.

Para la primera quincena de mayo, la encuesta proyecta una inflación general y subyacente de -0,14 % y 0,15 %, respectivamente, mientras que as proyecciones de inflación general disminuyeron.

La proyección mediana para la inflación general para fines de 2026 se ubica en 4,3 % desde el 4,35 % de hace quince días; para el componente subyacente, la mediana se mantuvo en 4,2 % desde la última encuesta.

Y para fines de 2027, la expectativa de inflación general disminuyó a 3,8 % desde el 3,87 % de hace quince días; para el componente subyacente, se mantuvo en 3,85 % sin cambios respecto a la última encuesta.