Brasil deplora el trato "degradante y humillante" de Israel a activistas de la flotilla

"Brasil exige la liberación inmediata de todos los activistas detenidos, incluidos cuatro ciudadanos brasileños, así como el pleno respeto de sus derechos y de su dignidad, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Israel", afirmó la Cancillería en una nota.

La Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muy crítica con Israel desde que desató la guerra sobre Gaza, reiteró su repudio a la interceptación, en aguas internacionales, de las embarcaciones integrantes de la flotilla y a la detención de sus miembros, acciones que calificó de "ilegales".

En imágenes publicadas por Ben Gvir en redes sociales, se ve a los activistas en un buque militar maniatados y hacinados, de rodillas con la cabeza contra el suelo, mientras se reproduce el himno de Israel.

También se observa al ministro recibirlos ya en tierra con un 'bienvenidos a Israel' mientras ondea una bandera del Estado israelí, y afirmando "así es como debe ser", mientras observa cómo los conducen con la cabeza gacha.

En otra imagen del video, policías hacen caminar a los detenidos agachados, agarrándolos por la cabeza y con las manos maniatadas en la espalda.

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Las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel son mínimas desde la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, que Lula ha calificado públicamente de "genocidio", a lo que el Estado israelí respondió declarándolo 'persona non grata'.

El líder progresista brasileño también ha criticado con dureza los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, que a su vez respondió con ataques a los países del golfo Pérsico.