Centenares protestan en La Paz contra el "cerco" por los bloqueos de vías contra Gobierno

Los manifestantes, agrupados en distintas "plataformas ciudadanas", iniciaron su marcha en el barrio de Sopocachi y continuaron hacia el centro histórico de la ciudad de La Paz, capital de la región homónima, con banderas bolivianas y consignas en contra de los bloqueos.

"Lo que estamos pidiendo es que dejen de cercarnos", dijo a EFE el presidente de la Resistencia Ciudadana Paceña, Rodolfo Rodríguez, quien también calificó como "delincuentes" los cortes de rutas que mantienen incomunicada a la región y que, según dijo, "están siendo financiados" por el expresidente Evo Morales (2006-2019).

Rodríguez lamentó que, como consecuencia de los bloqueos, hay desabastecimiento de alimentos y lo poco que hay se vende a precios muy elevados.

El dirigente exigió al Gobierno que "de una vez solucione los problemas", ya sea mediante el diálogo "o que tome medidas radicales, como el estado de excepción".

Una movilización similar, llamada 'Marcha por la democracia', se registró en la ciudad sureña de Tarija, a la que se sumaron comités cívicos, juntas vecinales, universitarios y autoridades.

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El martes, en la ciudad central de Cochabamba también marcharon sindicatos de comerciantes, transportistas, productores locales y juntas de vecinos, entre otros sectores, "en defensa de la democracia" y para exigir el fin de los bloqueos de carreteras.

Para el jueves está anunciada una movilización con la misma consigna en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país.

La Paz es el departamento donde se concentran las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales que exigen la renuncia de Paz, que lleva seis meses de gestión.

Como consecuencia de los bloqueos de carreteras, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

Además, las autoridades denunciaron que tres personas fallecieron, incluida una ciudadana de Belice, al no poder recibir atención médica oportuna por los cortes de vías.

Los bloqueos se han extendido en los últimos días a regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.