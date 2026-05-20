Comunidades indígenas serán parte del Sistema de Vigilancia Amazónica y Nacional de Perú

La Fuerza Aérea del Perú (FAP), encargada actualmente del Sivan, acordó el martes cooperar con la organización estadounidense Conservación Global (GC, por sus siglas en inglés), que trabaja en proyectos de vigilancia amazónica con comunidades nativas de la Amazonía peruana a través de distintas tecnologías como drones, sensores y satélites.

Así la plataforma Geosivan permitirá colaborar entre ambas partes para frenar la deforestación en territorios indígenas de la Amazonía peruana, a través de la vigilancia del territorio desde tierra, aire y espacio.

Actualmente un grupo de comunidades indígenas que habitan en el Parque Nacional del Manu y en el Parque Nacional Otishii ya trabajan con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) a través de la plataforma Earth Ranger, que permite un seguimiento a tiempo real de las alertas de deforestación por amenazas como la tala y la minería ilegal.

En el acto de firma y presentación de la plataforma Geosivan se expusieron ejemplos de alertas realizadas desde el terreno por las patrullas indígenas que luego permiten operativos contra los causantes de esa deforestación.

Estas alertas se introducen en la plataforma con las referencias geográficas y fotografías ya sean aéreas o desde el terreno que muestra la zona deforestada, con una estimación del área afectada.

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En principio, el Sivan permitirá prevenir y combatir al menos siete amenazas, entre ellos incendios, tala ilegal, minería ilegal, invasión de áreas protegidas, amenazas a comunidades indígenas y cultivos ilícitos, lo que incluye no solo plantas de coca sino también campos instalados en zonas donde se ha deforestado bosque primario.

La semana pasada fue promulgada la ley emitida por el Congreso peruano que declara de interés nacional la creación e implementación del Sivan, para fortalecer la capacidad del Estado para proteger la Amazonía, que constituye uno de los patrimonios naturales más valiosos de la nación y del mundo.