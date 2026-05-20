Condenan en total a cuarenta años de cárcel en Cuba a tres acusados de robo con violencia

El juicio se realizó la víspera de "manera ejemplarizante", en el contexto del "quinto Ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegales, las drogas e indisciplinas sociales", refiere el periódico Girón, de la provincia de Matanzas.

Según el reporte, los tres enjuiciados se encontraban dentro de una vivienda en la localidad de Máximo Gómez (municipio Perico) para apoderarse de bienes de valor, cuando fueron sorprendidos por uno de sus moradores, a quien "agredieron y le ocasionaron múltiples lesiones corporales".

El Tribunal, acorde con la calificación ofrecida por la Fiscalía, condenó a dos de los acusados a quince años de cárcel cada uno, y para el tercero la pena de diez años de prisión. Como sanciones accesorias se les impuso la privación de derechos y prohibición migratoria.

La sala también dispuso la responsabilidad civil de los sancionados a indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios que le causaron.

Al inicio del ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, que se realiza en todo el país del 18 al 23 de mayo, la Presidencia informó que su objetivo es "intensificar las acciones de prevención y enfrentamiento a las actividades delictivas, la corrupción, las drogas, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos que afectan la seguridad y el orden interior".

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Además, la Presidencia avanzó que durante el mismo enfrentamiento al delito se celebrará una veintena de "juicios ejemplarizantes", con prioridad en los delitos asociados a las drogas y los que atentan contra el sistema eléctrico del país, en particular el robo de aceite dieléctrico, de paneles solares y de combustibles.

En Cuba no hay datos públicos y periódicos sobre delincuencia -sobre todo con violencia-, los cuales aparecen de forma esporádica en los medios estatales o en comunicados del Ministerio del Interior.

Los medios independientes, así como las redes sociales, sí reflejan con mayor frecuencia distintos hechos delictivos, como robos con violencia y asesinatos.