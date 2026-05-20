España fue el quinto país europeo con más proyectos de inversión extranjera en 2025

España destacó especialmente por su fuerte crecimiento, ya que en 2025 atrajo 376 proyectos, un 7 % más que en 2024, impulsada por el dinamismo económico y el atractivo de determinados sectores estratégicos, según el barómetro elaborado por el gabinete de analistas francés EY en el marco del foro 'Choose France (Elige Francia), llevado a cabo en el Palacio de Versalles, cerca de París.

Según el informe, Francia registró 852 proyectos (un 17 % menos que en 2024) de los 5.026 contabilizados en 47 países europeos, Reino Unido ocupó la segunda posición con 730 proyectos (-14 %), seguido por Alemania con 548 (-10 %) y Turquía con 383 (+20 %), mientras que la media europea cayó un 7 % en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica que ha afectado a la inversión en Europa.

En cuanto al empleo asociado a estas inversiones, España sufrió una fuerte caída de un 60 % respecto al año anterior, debido principalmente a la ausencia de grandes proyectos capaces de generar más de quinientos puestos de trabajo, habituales en ejercicios previos, según el estudio.

Entre los principales factores de atractivo de España, el informe destaca un crecimiento económico superior al promedio de la Unión Europea, con una expansión del 2,8 % en 2025 frente al 1,4 % del conjunto comunitario.

El documento también subraya que España cuenta con uno de los costes laborales más bajos de la zona euro, con una media de veintiséis euros por hora trabajada, frente a los 38 euros de media en el área comunitaria.

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El estudio resalta además los fuertes vínculos con inversores chinos en sectores como la energía y las baterías, así como el atractivo del ecosistema tecnológico de Cataluña, gracias a la presencia de empresas internacionales y su capacidad para atraer talento extranjero.

La disponibilidad de suelo para actividades logísticas, industriales y centros de datos, junto con la elevada interconexión entre puertos, infraestructuras logísticas y polos industriales, figuran igualmente entre las ventajas competitivas de España señaladas por EY.

Entre los proyectos destacados por este gabinete figura el de la empresa china TDG IBERNAVITAS, especializada en baterías y soluciones de almacenamiento energético, que prevé instalarse en Zaragoza con una inversión de 120 millones de euros durante cinco años y la creación de unos ochocientos empleos.

Por su parte, Microsoft anunció el traslado de su centro de ventas en línea para Europa Occidental desde Dublín a Barcelona, operación que implicará la contratación de unas 250 personas en los próximos dos años.