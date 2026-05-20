Grupo de 70 empresas reclama a la UE un impulso a electrificación y no debilitar normativa

"Con el aumento de escala y el despliegue en Europa, efectivamente estancados en la UE durante décadas, resulta urgente hacer mucho más para mantenerse al ritmo de la carrera por la innovación, mientras otras grandes economías están aprovechando rápidamente las oportunidades e invirtiendo masivamente en electrificación", señalan en una declaración conjunta difundida este martes.

Esas compañías, entre las que se cuentan firmas españolas como Iberdrola o Acciona y otros grupos internacionales como Coca-Cola, H&M, Volvo, Google, Ikea, Amazon, SAP o Leroy Merlin, piden alcanzar un 50 % de electrificación para 2040.

Actualmente, la UE tiene fijado el objetivo de lograr un nivel de electrificación en el consumo final de energía del 32 % en 2030 y el Ejecutivo comunitario se propone presentar antes del verano nuevos objetivos para la próxima década, en la que las emisiones deberán caer un 90 % para 2040 en relación con los valores de 1990.

"A medida que electroestados como China se convierten en actores líderes de la economía eléctrica, otorgando ventajas competitivas, y la electrotecnología adquiere un impulso creciente e imparable, la UE debe permanecer a la vanguardia" de la nueva economía, sostienen.

Esto implica construir un sistema productivo orientado "al futuro que permita el éxito de nuevas cadenas de valor resilientes, circulares, biobasadas y digitales -desde los edificios y el transporte hasta la fabricación industrial y los bienes y servicios de consumo- mientras se aleja de su arriesgada dependencia de los combustibles fósiles", agregan.

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Los firmantes lamentan que durante "demasiado tiempo" la UE haya "estado a merced de combustibles fósiles importados y volátiles, y seguimos siendo más dependientes que nuestros competidores globales, incluidos China y Estados Unidos".

Las empresas y asociaciones que respaldan la declaración aseguran que la UE tiene la tecnología, y cada vez a un precio más competitivo, para avanzar en sectores clave de uso final, como la movilidad eléctrica o la calefacción.

Proponen rebajar las cargas fiscales asociadas a la electricidad, estabilidad regulatoria para "generar señales económicas suficientes para incentivar las decisiones finales de inversión y ralentiza el crecimiento de la demanda" y eliminar las restricciones que impiden mejorar las redes.

Abogan también por un "precio robusto del carbono" a través del sistema ETS de comercio de emisiones de CO2 que el Ejecutivo comunitario revisará antes del verano y mejorar la comunicación para que los consumidores "comprendan" los beneficios de la electrificación.

"Debe ponerse un fuerte énfasis en aplicar lo ya acordado, con el fin de mantener el rumbo de la transición y aprovechar los beneficios de las inversiones", resumen.

Se oponen, por tanto, a que la UE debilite "políticas clave" como las normas de CO2 para los automóviles, el rendimiento energético de los edificios o suavizar el funcionamiento de ETS.