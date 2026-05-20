Honduras registra once muertes por tos ferina este año y ya supera las de todo 2025

El más reciente deceso se reportó en Tegucigalpa, la capital hondureña, afirmó a periodistas Leticia Puerto, representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, quien no ofreció más detalles sobre la víctima.

Puerto indicó que las autoridades esperan los resultados de laboratorio de otro lactante fallecido en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país, un caso sospechoso de la enfermedad.

La más reciente muerte confirmada coincide con una caída en la cobertura de vacunación de la dosis hexavalente, que protege contra la tos ferina y otras cinco enfermedades, lamentó la experta, que recordó que la inmunización es gratuita en el país.

"Necesitamos que los niños reciban sus esquemas de vacunación, que incluye la hexavalente porque nos ayuda a prevenir la tos ferina", enfatizó Puerto, quien instó a las mujeres embarazadas a vacunarse entre las semanas 26 y 37 de gestación.

La tos ferina, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio y es causada por las bacterias Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis.