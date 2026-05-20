La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,50 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,32 %, a 117.701.925,43 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de BBBVA Argentina (+5,7 %) y Grupo Financiero Galicia (+4,5 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transportadora Gas del Sur (-5,6 %) y Pampa Energía (-3,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 1,4 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 524 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.397 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' retrocedió 5 pesos, y cerró en 1.430 pesos para la venta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), avanzó 0,6 %, a 1.499,69 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,2 %, a 1.431,71 pesos por unidad.