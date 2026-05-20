La empresa aeroespacial SpaceX planea cotizar en el índice Nasdaq bajo el símbolo SPCX

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, en inglés), publicó hoy un escrito en el que SpaceX solicita su salida a bolsa, aunque omitió el precio que estima la empresa para su oferta pública inicial (IPO) y el porcentaje de la compañía que poseerá Musk.

Según el documento, SpaceX emitirá dos tipos de acciones ordinarias: de clase A, donde su titular tendrá derecho a un voto por acción, y de clase B, donde se otorgará el derecho a diez votos por acción.

El pasado abril, medios económicos como CNBC y Bloomberg revelaron que la compañía del hombre más rico del mundo prevé recaudar con su oferta pública inicial unos 75.000 millones de dólares (en torno a 64.600 millones de euros).

Esta cifra la convertiría en la mayor IPO de la historia, un récord que por ahora ostenta Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 recaudó con su IPO unos 29.000 millones de dólares (casi 25.000 millones de euros).

En total, la empresa aspira a obtener una valoración de entre 1,5 y 1,75 billones de dólares (entre 1,3 y 1,5 billones de euros), de acuerdo con Bloomberg.

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La compañía, fundada en 2002 por Musk, se ha convertido en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la NASA, y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de 9.000 satélites en órbita.

Asimismo, está ahora fusionada con la empresa de inteligencia artificial (IA) de Musk, xAI, una combinación que tiene como meta "formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella", según resaltó el empresario el pasado febrero.