La presidenta de Costa Rica descarta asistir a la Asamblea de la OEA en Panamá

"No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá por una razón muy concreta: Yo no me veo como una presidente viajera. Hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo este montada en un avión", expresó Fernández al responder una pregunta en su conferencia de prensa semanal.

La presidenta agregó que habrá momentos en los que tendrá que viajar debido a su cargo, pero afirmó que espera "que sean la menor cantidad de viajes posibles".

Fernández, una politóloga de derecha de 39 años, asumió el cargo el pasado 8 de mayo para un periodo de 4 años y aún no anuncia su primer viaje internacional. A su asunción asistió el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Panamá y Costa Rica mantienen una controversia comercial desde 2019 que se dirime en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que en la última semana ha provocado un intercambio de declaraciones oficiales con reclamos mutuos.

El 22 de junio se celebrará la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y del 22 al 24 de junio se desarrollará el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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En la Asamblea General de la OEA participan los cancilleres de los países miembros, y generalmente no asisten los presidentes y jefes de Estado. Por su parte, el Gobierno de Panamá ha invitado a presidentes al conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, como informó recientemente la Cancillería panameña sin más detalles.

Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830) sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la Organización de Estados Americanos (OEA).