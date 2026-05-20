Piden liberar a beneficiaria de DACA detenida por ICE tras arresto que tildan de irregular

“Queremos dejar claro que Toledo fue secuestrada de su casa por agentes de ICE”, dijo en una conferencia de prensa el abogado Mo Goldman, tras denunciar que el arresto de la mexicana fue injustificado.

La inmigrante fue detenida el pasado 18 de mayo en la ciudad de Tucson, donde reside junto a su familia, a pesar de contar con la protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación y brinda un permiso de trabajo a los beneficiados.

Cámaras de seguridad captaron a los agentes de ICE entrando de forma violenta a la vivienda de la joven, que ha ganado fama en las redes sociales por su defensa de la comunidad migrante.

En un comunicado de prensa el DHS aseguro que la detención de Toledo se debió a que agredió a un agente migratorio mientras trataban de arrestar a otra persona.

Al igual indicó que la mexicana tenía un ingreso ilegal a los Estados Unidos el 12 de octubre del 2024.

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"En el momento de su arresto, ICE contaba con una orden de detención activa y una solicitud de DACA pendiente (a nombre de Toledo). Ella permanecerá bajo la custodia de ICE a la espera de sus procedimientos de expulsión", indicó el DHS.

Pero Goldman insistió este miércoles que la inmigrante “nunca ataco a un agente federal y no hay ninguna justificación legal” para su detención y arresto.

También defendió que Toledo cuenta con la protección de DACA desde hace una década y sus permisos siempre han sido renovados.

El abogado enfatizó que no existe ninguna prueba de que ICE buscaba a otra persona en la vivienda de Toledo y tampoco presentaron una orden de arresto.

En cuestión de la entrada ilegal, el abogado explicó que el mismo DHS le otorgó un permiso de salida, por lo que su entrada fue completamente legal.

Por el momento Toledo se encuentra detenida en el Centro de Detenciones de ICE en Eloy (Arizona), donde enfrenta un proceso de deportación.

La agencia migratoria advirtió que los extranjeros indocumentados que afirman ser beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidos contra la deportación. “DACA no confiere ninguna forma de estatus legal en este país», resaltaron.

Decenas de activistas y la congresista Adelita Grijalva han solicitado explicaciones a ICE en el caso, que hace parte de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.