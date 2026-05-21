El pleno de la RAE vota el ingreso de Sergio Ramírez en la silla L de Vargas Llosa

La candidatura de Ramírez, Premio Cervantes 2017, es la única que se ha presentado para ocupar ese puesto y ha sido avalada, tal y como exigen los estatutos de la institución, por tres académicos, en este caso el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez -Premio Cervantes 2023- y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Tras publicarse la plaza en el BOE el pasado 6 de abril, el pleno de académicos proclamó su candidatura el 7 de mayo y una semana después tuvo lugar la lectura de méritos en otro pleno extraordinario celebrado en León, un acto en el que Mateo Díez lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido" y que "vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país".

El pleno se celebrará, a puerta cerrada, a partir de las seis y media de la tarde. Para ser elegido en primera votación, Ramírez necesitará el voto favorable de dos terceras partes del total de los académicos, aunque puede haber hasta tres votaciones y en la última bastaría con la mitad más uno de los académicos presentes.

El proceso culminará con el acto de toma de posesión, que incluye la lectura de un discurso y para lo cual los estatutos prevén un plazo máximo de dos años.

El autor de novelas como 'Margarita está linda la mar' (Alfaguara, 1998) o 'Adiós muchachos' (1999) fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó a Somoza en 1979 y fue vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega, del que se alejó años después.

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En 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención por incitar el odio, tras la publicación de su novela 'Tongolele no sabía bailar', centrada en la represión política en su país. En 2023, el régimen de Ortega le despojó de su nacionalidad. La española la tiene desde 2018.

En una entrevista con EFE tras ser proclamado candidato a la RAE el escritor dijo que veía en ello la consolidación de su estatus de "ciudadano español adoptivo" y la "coronación" de la acogida recibida desde que estableció su residencia en España hace cinco años.