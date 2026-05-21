Excarcelan a exalcalde opositor venezolano luego de 16 meses detenido, según su partido

En X, la formación dijo recibir "con beneplácito la noticia de la excarcelación" y exigió la libertad de todos los presos políticos y que "se cierre de una vez por todas este oscuro capítulo de persecución" en Venezuela.

"Nuestra lucha sigue con la misma firmeza hasta que todos estén en libertad plena y las familias venezolanas puedan reencontrarse", agregó.

El presidente de UNT, Manuel Rosales, escribió en la misma red social que, tras meses de "un encierro arbitrario basado en la persecución y cargos infames, por fin es liberado" Sarcos.

Rosales, también exgobernador de Zulia, expresó que ningún venezolano "debería ser perseguido por su ideología o pensamiento" y agregó que no descansarán "hasta ver libre al último preso político".

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, Sarcos estuvo "injustamente privado de libertad" desde el 24 de enero de 2025.

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Sarcos fue uno de los siete alcaldes -tres opositores y cuatro chavistas- que, según el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro, habían sido detenidos por estar presuntamente vinculados al "tráfico de estupefacientes" y a "mafias" que "operan" en esa región petrolera.

Según el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, el pasado lunes comenzó un proceso de liberación de 300 personas que finalizará el viernes, pero hasta las 11:00 hora local (15:00 GMT) de este miércoles, Foro Penal había verificado 25 excarcelaciones de presos políticos esta semana.

Tres de ellos fueron los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos de Venezuela, quienes salieron el martes tras 23 años detenidos.

Estas nuevas excarcelaciones se producen cuando opositores y ONG exigen una investigación independiente y con apoyo internacional sobre la muerte bajo custodia del Estado en julio de 2025 del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció este domingo.