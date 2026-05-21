Fiscalía de México: criminales penetraron campañas políticas y ocho municipios en Morelos

Este miércoles, agentes de seguridad de México realizaron un operativo contra una presunta red de corrupción y extorsión de funcionarios públicos y actores económicos y sociales vinculados al Cartel de Sinaloa, según explicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Hoy, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo en conferencia de prensa que producto de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) "se logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos".

Explicó que se cumplieron las órdenes de aprehensión en contra de servidores y exservidores públicos del estado.

Precisó que en 2024, como "consecuencia de dichas infiltraciones a estructuras municipales" el estado de Morelos enfrentó "situaciones de violencia", con delitos como la extorsión, el homicidio, el narcomenudeo, el robo o el secuestro.

Los hechos, señaló Lara, incluyeron las muertes de exalcaldes del estado ocurridas en 2022 y otra más en 2023, además de agresiones en contra de aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, durante el proceso electoral 2023-2024.

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De forma paralela a los arrestos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que incluirá en la lista de personas bloqueadas a 32 sujetos (22 personas físicas y 10 personas morales) relacionadas con esta red.

"Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cartel del Pacífico (Cartel de Sinaloa) en la región oriente", apuntó Harfuch.

Confirmó que las personas detenidas e investigadas estarían relacionadas con Júpiter Araujo, alias 'El Barbas'.

En estos arrestos participaron efectivos de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Y forman parte de la llamada 'Operación Enjambre', un operativo federal que lucha contra la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales del país.