Irán sopesa la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

“El intercambio de mensajes se ha desarrollado en varias rondas, y hemos recibido las opiniones de la parte estadounidense, que estamos analizando en estos momentos”, dijo el diplomático, citado por el medio Nournews.

Bagaei indicó que las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes”, en busca de una fórmula que satisfaga a los dos países.

Esta última versión del texto la habría llevado a Teherán el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien llegó el martes a la capital iraní en su segundo viaje a la República Islámica en menos de una semana.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear.

Trump dijo el martes que está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra que comenzó el 28 de febrero.

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"Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%", aseguró el mandatario en declaraciones a los medios cuando regresó a Washington desde Connecticut.