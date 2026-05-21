Senador de EE.UU. señala a Petro por polarización política en Colombia ante elecciones

"Colombia tiene que dejar la violencia política en el pasado", afirmó Moreno durante un foro del centro de pensamiento Atlantic Council, donde señaló que la campaña electoral se desarrolla en un entorno de amenazas contra candidatos, líderes sociales e instituciones.

El republicano añadió que las tensiones políticas y el ambiente de polarización bajo el Gobierno de Petro "no ayudan a generar confianza" en el proceso democrático.

Moreno, cercano al entorno político del presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones del país "afecta directamente la libertad de los votantes" y puede distorsionar la competencia electoral.

También, se refirió al panorama de la derecha colombiana y advirtió que la fragmentación entre distintos aspirantes podría debilitar sus opciones en las elecciones presidenciales de 2026.

En ese sentido, señaló que figuras derechistas como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella deberían considerar algún tipo de coordinación tras la primera vuelta para evitar, según dijo, "tomar el camino equivocado", al insistir en la necesidad de una mayor unidad para competir frente a los sectores de izquierda.

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La campaña para estas elecciones presidenciales ha estado marcada por un aumento de los hechos de violencia y amenazas contra candidatos y electores en distintas partes del país.

Varios candidatos presidenciales, entre ellos el izquierdista Iván Cepeda, la derechista Paloma Valencia y el ultraderechista Abelardo de la Espriella han denunciado amenazas en su contra en las últimas semanas.

El 31 de mayo, más de 40 millones de colombianos habilitados para votar están llamados a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, en unos comicios marcados por la expectativa política tras un mandato caracterizado por diferencias con Donald Trump, aunque con una posterior mejora en la relación bilateral tras una visita oficial a la Casa Blanca en febrero pasado.