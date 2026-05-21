Ucrania neutraliza 109 de los 116 drones lanzados durante la noche por Rusia

Los rusos emplearon también en este nuevo ataque nocturno un misil balístico Iskander-M que fue disparado desde la región de Rostov del sur de Rusia.

Las neutralizaciones de los drones tuvieron lugar sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

El misil balístico y cinco de los drones impactaron en cinco localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones que sí fueron interceptados en otros cuatro lugares.

Varios drones ucranianos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en el que se publicó el parte.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia que a menudo van dirigidos contra infraestructuras energéticas.

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El jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, Andrí Kovalenko, publicó este jueves una foto de una columna de humo saliendo de lo que según Kovalenko es una refinería en la región rusa de Samara, que habría sido alcanzada por drones ucranianos.