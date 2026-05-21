Un diputado y un periodista italianos en la Flotilla denuncian el trato brutal de Israel

Durante la noche hicieron escala en Atenas, donde, gracias a un teléfono facilitado por la embajada italiana, Mantovani pudo contactar con su familia y con la redacción de su diario y denunció en un vídeo el "trato brutal" que los dos sufrieron junto con el resto de activistas.

Ambos viajaban en el barco Kasr-I Sadabad y confirmaron que "las fuerzas israelíes dispararon varios tiros contra la embarcación".

"Luego, una vez que nos detuvieron, nos llevaron en corbeta al segundo barco prisión. Allí nos encadenaron y esposaron. Me desnudaron, me quitaron las gafas y me dejaron en bañador. Nos golpearon y dieron patadas, incluso más que a los demás: se podían oír los gritos de los activistas y a alguien le han roto algunas costillas", explicó en un vídeo publicado este jueves por su diario.

Después explica que con Carotenuto fueron trasladados, incluso antes de llegar al puerto de Ashdod, a una celda policial en el aeropuerto Ben Gurion, donde recibieron asistencia inicial de la embajada.

El diputado del M5S explica: "Me dieron un puñetazo en el ojo, que me dejó ciego durante un tiempo. Pero vi gente con problemas de oído y vista. Oí a mujeres denunciar violencia sexual. Estamos muy preocupados por los activistas que siguen allí, y no sabemos lo que están sufriendo".

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Mantovani y Carotenuto estaban a bordo del Kasr-i Salabad, en aguas internacionales, y se dirigían a Egipto cuando fueron abordados: "Nos obligaron a firmar documentos que contenían declaraciones falsas", añadió el diputado.

El equipo legal Adalah denunció que los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel sufrieron "violencia extrema" por parte de las autoridades israelíes, con uso de pistolas táser y presuntas fracturas de costillas.

Los letrados regresaron anoche del puerto de Ashdod, donde pese a "severas restricciones de acceso" se reunieron con algunos de los detenidos, que describieron escenas de "violencia extrema" tanto durante la interceptación de las embarcaciones como en el barco militar al que fueron trasladados camino al puerto, detalla el comunicado.