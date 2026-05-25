Austria activa la alerta amarilla por calor con máximas de hasta 32 grados

Las alertas amarillas afectan a las capitales regionales de Innsbruck (oeste), Klagenfurt (oeste) Graz (sureste), Salzburgo (norte) y Linz (noreste), donde se esperan temperaturas de al menos 30 grados, con una máxima prevista de hasta 32 grados en Graz.

En la capital, Viena, la mayor ciudad del país con dos millones de habitantes, los termómetros llegaran hasta los 30 grados.

La alerta amarilla por esta primera ola de calor del año se mantendrá en amplias zonas del país el martes y el miércoles.

Una alerta amarilla es el segundo nivel más bajo en una escala de cuatro colores, con el rojo como máximo, y se emite como una primera precaución.

Las temperaturas continuarán en ascenso hasta alcanzar la máxima nacional de 33 grados el martes en Innsbruck, la capital del Tirol, para después comenzar a descender a partir del jueves.