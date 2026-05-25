Catorce pandilleros confiesan haber pertenecido a la banda Dominican Don't Play

La Audiencia Nacional española inició este lunes el juicio por esta causa, en el que también se sienta en el banquillo un decimoquinto acusado para quien el fiscal pide en sus conclusiones provisionales prisión permanente revisable por el asesinato de varias puñaladas de un joven que creía de la banda rival Trinitarios el 5 de febrero de 2022 en Madrid.

Los otros catorce acusados confesaron haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal y falsificación de moneda, han mostrado su arrepentimiento y asumieron ser condenados para ver rebajada las peticiones de pena de la Fiscalía, que en un principio oscilaban entre cuatro años y medio y quince años de cárcel.

Todos reconocieron su pertenencia al 'coro' -agrupación local dentro de la banda- de los DDP de Seseña (Toledo), tres de ellos como dirigentes del mismo.

Tres de los acusados que confesaron los delitos ya se encuentran cumpliendo condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Toledo por tentativa de homicidio.

En la sesión de este lunes testificaron varios policías nacionales que relataron que la noche del 5 de febrero de 2022 se personaron en el parque madrileño donde ocurrió el asesinato del joven, tras recibir un aviso de una reyerta.

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Agregaron que cuando llegaron vieron el cuerpo de la víctima tendido en un charco de sangre, y al lado su pareja, que estaba embarazada.

Los agentes explicaron que los testigos les dijeron que el joven fallecido, su pareja y otras tres personas se encontraban tomando algo en un banco del parque cuando fueron atacados con armas blancas por diez miembros de los DDP, uno de los cuales le asestó al primero varias puñaladas con un cuchillo.

Uno de los testigos, que está en un programa de protección, identificó al autor material, que fue detenido el 17 de marzo siguiente cuando salía de una vivienda en la que estaba escondido, manifestó la instructora de las diligencias policiales, que era la jefa del Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial.