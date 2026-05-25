Felipe VI reivindica la unidad en la diversidad de la UE en estos tiempos de fragmentación

El monarca entregó el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité de las Regiones de la Unión Europea, un premio que recogió la concejala de Budapest Kata Tütto, máxima responsable de ese organismo, junto a su vicepresidente primero, el presidente del Gobierno regional de Andalucía (sur de España) en funciones, Juanma Moreno.

La ceremonia se celebró en el Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres, oeste), lugar donde se retiró y murió en 1558 Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico.

El Premio Carlos V, que en su anterior edición recayó en el español Josep Borrell (Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores de 2019 a 2024), reconoce a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos e iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea.

Este año reconoció al Comité Europeo de las Regiones, asamblea consultiva que reúne a los representantes locales y regionales de la UE, por hacer posible que los ciudadanos puedan elevar sus problemas e inquietudes más cotidianos a las instituciones comunitarias.

Un galardón que reconoce no solo a esta institución, sino también la idea que la inspira, dijo el rey, quien destacó que la puesta en valor de esta unidad en la diversidad es una tarea "siempre inconclusa" que compete a todos los europeos.

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Felipe VI definió Europa como un puzle en el que "no hay piezas centrales ni marginales, grandes ni pequeñas: cualquier pieza que falte dejaría un evidente —e irremplazable— espacio en blanco".

Y con este reconocimiento se premia a una institución y un trabajo "que van a contracorriente de algunas tendencias del tiempo en que vivimos: hacia la atomización, la fragmentación y la exaltación de la diferencia por sí misma; sin una razón superior y, a veces, incluso, a costa del bien común", destacó Felipe VI.

La presidenta del comité, Kata Tütto, a la que sustituirá Juanma Moreno como máximo responsable del Comité de las Regiones, señaló cómo el premio de este año destaca el liderazgo local y cómo en este organismo cientos de alcaldes, concejales y representantes regionales se reúnen desde todos los rincones de Europa para atender los problemas cotidianos de la ciudadanía.

"Damos forma correcta a valores universales como la dignidad, la justicia y la sostenibilidad", indicó Tütto, que también destacó cómo estos poderes locales "son reservas de atención en esta era de distracción", y deben atender también cuando empieza "a desaparecer la confianza".