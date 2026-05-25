Putin y el rey de Baréin piden una pronta solución política para el conflicto con Irán

"Durante su conversación sobre la situación en Oriente Medio, los líderes destacaron la necesidad de alcanzar urgentemente una solución política y diplomática a la crisis en torno a Irán, respetando plenamente los intereses de todos los países de la región", informó el Kremlin en un comunicado.

Ambos mandatarios también hablaron de las relaciones bilaterales y reafirmaron su compromiso de seguir desarrollándolas "en los ámbitos comercial, económico, financiero, de inversión, cultural y humanitario".

La anterior conversación entre ambos líderes tuvo lugar hace dos meses, cuando Putin y el monarca bareiní abordaron la "escalada sin precedentes" en torno a Irán por las acciones de Estados Unidos e Israel.

El domingo el Tribunal Penal Supremo de Baréin condenó a 14 personas, nueve de ellas a cadena perpetua y las otras cinco a entre tres y diez años de cárcel, tras ser acusadas de espiar para la Guardia Revolucionaria de Irán, en medio de una oleada de sentencias contra musulmanes chiíes y simpatizantes de Teherán.