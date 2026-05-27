Bruselas propone medidas para ayuda humanitaria más eficaz y trabajadores mejor protegidos

"Con este paquete, garantizamos que la ayuda vital se preste de forma más eficaz, incluso en los entornos más difíciles. Al mismo tiempo, estamos fomentando la resiliencia para reducir la dependencia de la ayuda", afirmó en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El Ejecutivo comunitario publicó hoy una comunicación -documento no legislativo- ante la necesidad, aseguró, de actualizar el último documento sobre acción humanitaria que data de 2021.

Desde entonces, el sistema humanitario internacional se ha visto "sacudido hasta sus cimientos" debido al estallido de conflictos armados en Europa, la "desastrosa situación humanitaria" en Gaza, Ucrania o Sudán, o los severos recortes de financiación.

La CE recordó que, según la ONU, 239 millones de personas en todo el mundo necesitarán ayuda humanitaria en 2026, lo que supone un aumento con respecto a los 31 millones que había en 2006.

Ante esa realidad, Bruselas se ha propuesto reforzar la protección de la labor humanitaria y del Derecho internacional humanitario, mejorar la eficacia de la financiación y ampliar la colaboración con socios sobre el terreno.

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En concreto, la UE prevé fortalecer las medidas y la financiación destinadas a la seguridad del personal humanitario, desde la prevención de incidentes de seguridad hasta la atención a las víctimas.

La comisaria europea de Igualdad y Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, recordó en una rueda de prensa para presentar la iniciativa que, el año pasado, más de 300 trabajadores humanitarios perdieron la vida, casi 200 resultaron heridos y más de 100 fueron secuestrados; la gran mayoría de ellos personal local.

"Los trabajadores humanitarios no son objetivos, son héroes silenciosos y deben ser respetados y protegidos", recalcó, y garantizó que la UE "hará más para protegerlos a través de apoyo financiero y desarrollo de capacidades, así como mediante formación en seguridad, especialmente para los trabajadores locales".

En ese contexto, apuntó que la UE ya ha puesto en marcha el programa "Proteger a los trabajadores humanitarios" en varios países y que será transformado en un programa global para mejorar la atención y el apoyo a las víctimas y los supervivientes de los ataques.

La Comisión insistió hoy asimismo en la necesidad de practicar la "diplomacia humanitaria", el uso de instrumentos humanitarios, políticos, económicos, de seguridad o diplomáticos por parte de los representantes oficiales de la UE para interactuar con los responsables de la toma de decisiones, las partes en conflictos armados y quienes las respaldan o influyen en ellas.

El objetivo de esos contactos con todas las partes es ayudar a prevenir, mitigar y resolver las crisis humanitarias, así como de mejorar el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y los principios humanitarios internacionales.

Lahbib puso como ejemplo sus recientes contactos con los rebeldes del M23 en la República Democrática del Congo para garantizar corredores humanitarios y la reapertura del aeropuerto de Goma, "de forma completamente neutral y en total respeto de los principios de la acción humanitaria: independencia, imparcialidad y autonomía".

Para evitar duplicar esfuerzos en las cadenas de suministros humanitarios, la CE insta a la adquisición, el transporte y el almacenamiento conjunto entre organizaciones, poniendo en común recursos y conocimientos para reducir costes.

El documento publicado hoy por la Comisión no habla, en cualquier caso, de cifras, ya que los fondos para la ayuda humanitaria deben fijarse en el presupuesto plurianual de la UE actualmente en negociación.

En 2026, el presupuesto de la UE para ayuda humanitaria se situó inicialmente en torno a los 1.900 millones de euros pero se le añadieron otros 345 millones tras la movilización de reservas adicionales.

La UE y sus Estados miembros siguen siendo los principales donantes humanitarios a nivel mundial, al aportar conjuntamente alrededor del 34 % de la financiación humanitaria mundial en 2025.