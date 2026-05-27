Expresidente de Francia tilda de “novela grotesca” acusaciones de corrupción en su contra

El mandatario entre 2007 y 2012 enfrenta una serie de problemas judiciales desde que dejó el cargo y ya recibió dos condenas firmes en otros casos. Por uno de ellos, llevó una tobillera electrónica durante varios meses en 2025.

La defensa del expresidente francés Nicolás Sarkozy arremetió hoy contra la “novela grotesca” sobre la presunta financiación libia de su campaña electoral de 2007, en el último día del juicio en apelación en París.

Un tribunal de primera instancia lo condenó en septiembre a cinco años de prisión por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para financiar ilegalmente su campaña.

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Días en prisión

Aunque recurrió, la justicia ordenó su ingreso en prisión, donde pasó 20 días antes de su liberación condicional en noviembre. Fue el primer jefe de Estado francés en acabar tras los barrotes desde la Segunda Guerra Mundial.

Durante el nuevo juicio, iniciado en marzo, el político conservador de 71 años defendió de nuevo su inocencia, pero la fiscalía pidió condenarlo a siete años de prisión como “instigador” de los encuentros con dignatarios del régimen libio.

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“Hace trece años que se busca, que se rebusca (...) que se intenta dar consistencia a las disparatadas acusaciones de una financiación libia de la campaña de 2007, que se intenta implicar a Nicolás Sarkozy en esta novela grotesca”, declaró su abogado Christophe Ingrain.

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Acusación

Según la acusación, el entonces ministro del Interior cerró un “acuerdo” con Gadafi para recibir financiación oculta de Trípoli a cambio de la promesa de examinar la situación judicial en Francia de la mano derecha y cuñado del mandatario libio, Abdulá Senussi.

Este escenario se articula en torno a dos reuniones secretas a finales de 2005 en Libia entre Claude Guéant y Brice Hortefeux, los colaboradores más cercanos de Sarkozy, y Senussi.

Seis años antes, la justicia francesa condenó en rebeldía a cadena perpetua a este cuñado del difunto dictador libio por ordenar el atentado contra el avión DC-10 de UTA que causó 170 muertos en 1989, entre ellos 54 franceses.

El tribunal de apelación de París hará pública su sentencia el 30 de noviembre. De los 10 acusados, el marido de la cantante Carla Bruni enfrenta el pedido de pena más elevado.