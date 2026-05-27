Ministra de Economía alemana pide en China cadenas de suministro "seguras y abiertas"

Según un comunicado difundido por el Ministerio Federal de Economía y Energía alemán, Reiche defendió una cooperación basada en "apertura, competencia y beneficio mutuo" y subrayó que unas relaciones económicas estables requieren "transparencia, previsibilidad y marcos fiables".

La ministra destacó además el papel creciente de China como centro internacional de innovación en ámbitos como las baterías, la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización, y aseguró que existen oportunidades para profundizar la cooperación en áreas relacionadas con la transformación industrial y energética.

En el marco de la visita, Reiche mantuvo este miércoles un encuentro en Pekín con Zhou Haibing, vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma -el principal órgano de planificación económica del país- dónde destacó la importancia de mantener cadenas de suministro "seguras y abiertas" y subrayó el papel de las más de 5.000 empresas alemanas presentes en China, que han invertido unos 100.000 millones de euros y generan alrededor de un millón de empleos en el país.

El Gobierno alemán señaló además que el entorno económico bilateral está cambiando por el aumento de la competencia internacional y la creciente sensibilidad geopolítica de las cadenas globales.

Berlín destacó que las exportaciones alemanas a China cayeron alrededor de un 10 % en 2025 hasta unos 80.000 millones de euros, mientras las importaciones procedentes del país asiático ascendieron a unos 170.000 millones.

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China siguió siendo el principal socio comercial de Alemania en bienes durante 2025, con un volumen total de intercambios de unos 250.000 millones de euros, aunque el creciente desequilibrio comercial se ha convertido en un asunto cada vez más debatido en Alemania y Europa.

La ministra permanecerá en China hasta el 29 de mayo y tiene previsto mantener reuniones con el viceprimer ministro He Lifeng y el ministro de Comercio, Wang Wentao, además de participar en encuentros empresariales en Pekín y Cantón.