Rusia condonó la deuda de 68 regiones, valorada en 6.192 millones de dólares

"Hasta la fecha, se ha condonado la deuda de 68 regiones correspondiente al ejercicio 2024-2025, que asciende a casi 440 mil millones de rublos", declaró Siluánov en una entrevista para el diario Kommersant.

Según el jefe de la cartera de Finanzas, ello "reduce significativamente la carga de la deuda y otorga a las regiones mayor margen de maniobra presupuestaria".

En dicho período tan sólo nueve regiones pagaron íntegramente su deuda, aunque no especificó cuáles.

Además, informó de que planean "aplazar un tercio de la deuda del préstamo presupuestario de este año para cobrarse en 2030", suma que asciende a 100.000 millones de rublos, 1.407 millones de dólares).

Así, "las regiones podrán utilizar dichos fondos para reducir el endeudamiento en el mercado y cumplir con sus obligaciones sociales", añadió.

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En la primavera de este año el Ministerio de Finanzas ya no prevé enmiendas al presupuesto federal, el cual fue revisado al poco de comenzar el año debido al empeoramiento de las previsiones financieras, pero espera que los parámetros de revisión sigan cambiando debido al cambio de las condiciones macroeconómicas.

Siluánov recordó que el gobierno sigue priorizando el gasto en defensa y seguridad.

Los presupuestos estatales rusos están en números rojos en el quinto año de guerra con Ucrania, y a finales del año pasado, la región siberiana de Yakutia fue la primera en reconocer la suspensión de pagos a combatientes rusos por falta de fondos.

Diversas regiones se quejan de recortes en el gasto social, como recientemente ocurrió en la región siberiana de Irkutsk, donde residentes de un barrio de la capital homónima apelaron a las autoridades chinas para construir un colegio cuya obra paralizaron las autoridades rusas el año pasado por "no tener fondos asignados".