Trump dice que todavía no está "satisfecho" con el resultado de las negociaciones con Irán

"Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no hemos llegado allí. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos o tendremos simplemente que terminar el trabajo", explicó durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario agregó que no tiene ninguna prisa para cerrar un acuerdo antes de las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso.

"No me importan las elecciones de mitad de mandato. Miren lo que pasó anoche", declaró en referencia a las primarias republicanas de Texas del martes, en las que ganó un candidato respaldado por él.

Estados Unidos e Irán han intensificado en la última semana los contactos, a través de los mediadores paquistaníes, para cerrar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

La televisión estatal iraní publicó este miércoles un borrador de preacuerdo que incluiría el desbloqueo del estrecho y dejaría para más adelante las negociaciones para un acuerdo nuclear, pero la Casa Blanca tachó de falso el documento.

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En dicho memorando, Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.

Por su parte, Estados Unidos levantaría el cerco a puertos y buques iraníes que estableció como represalia al bloqueo de Ormuz y retiraría sus fuerzas armadas de las cercanías de Irán.

Tras ello, los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en la víspera que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial, algo que llevará "unos días".