Trump asegura que acuerdo con Irán será “grandioso” o no habrá acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que se puede alcanzar un acuerdo “grandioso y significativo” con Irán o ninguno.

“El acuerdo con Irán será grandioso y significativo, o no habrá ningún acuerdo”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy lunes, pero yo no le daría demasiada importancia”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

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Irán desmiente

Por su parte, Irán advirtió hoy que, aunque se han hecho avances, Washington y Teherán todavía no están cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, tras un fin de semana de mensajes contradictorios.

La guerra, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero, acarreó prácticamente el cierre del estrecho de Ormuz y bombardeos de Irán contra otros países de la región, así como el aumento de los precios de la energía.

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Los precios del petróleo se desplomaron a raíz de un repunte de optimismo sobre un acuerdo, después de que el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio sugiriera que podría haber un pacto inminente, pero el portavoz de la cancillería iraní respondió que eso “es algo que nadie puede sostener”.

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Desde la mesa de negociación

Entretanto, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo gobierno está liderando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Pekín.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes mantienen un alto al fuego desde el 8 de abril, mientras que en el plano diplomático continúan las negociaciones para hallar una salida al conflicto. Aún así, Irán continúa bloqueando la navegación en el estrecho de Ormuz y los estadounidenses, los puertos de la república islámica.