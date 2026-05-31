Detenidas 27 personas en Bruselas en una macrooperación contra el narcotráfico

La operación se inscribe dentro de la estrategia de las autoridades belgas para combatir las organizaciones delictivas que generan "altercados, violencia e inseguridad en el territorio bruselense", detalló en un comunicado.

Aunque la Fiscalía ha evitado ofrecer más detalles para no comprometer el desarrollo del procedimiento judicial, fuentes policiales recogidas por medios locales vinculan el operativo principalmente a redes dedicadas al tráfico de estupefacientes a gran escala y actividades vinculadas de criminalidad organizada.

Durante los registros, desplegados de manera coordinada en varios puntos de la capital, los agentes procedieron a la incautación de material relacionado con los delitos investigados y a la privación de libertad de los sospechosos, quienes permanecen bajo custodia policial a la espera de comparecer ante la justicia.

En los últimos meses las autoridades belgas han intensificado su ofensiva contra el narcotráfico con importantes golpes policiales, entre los que destacan una macrooperación en Bruselas que se saldó con 35 arrestos judiciales en abril.

En febrero, la operación transfronteriza "Étoile" ("Estrella") interceptó a cientos de sospechosos en las rutas que conectan los Países Bajos, Francia y Bélgica, logrando la detención de 37 traficantes y la incautación de vehículos, armas pesadas, divisas y grandes cargamentos de cocaína, heroína y marihuana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas operaciones llegaron tras un 2025 marcado por el aumento de los delitos relacionados con el narcotráfico en Bruselas, entre ellos una cifra récord de tiroteos en la capital belga. En 2025 se contabilizaron más de 57 tiroteos e incidentes graves con armas de fuego solo en la región de Bruselas, según datos de autoridades y centros de estudios belgas.