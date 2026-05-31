El diálogo en Bolivia se posterga a falta de que los sindicatos decidan su participación

El vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, que coordina la mediación con parlamentarios, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, informó en un comunicado de que la reunión prevista para esta tarde en La Paz "queda suspendida".

La Vicepresidencia explicó que "la decisión responde a la necesidad de generar las condiciones adecuadas que permitan una participación amplia y efectiva de los distintos actores convocados", teniendo en cuenta que la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los sectores en conflicto, no pudo reunirse el sábado para definir su asistencia.

Los mediadores ratificaron "su plena disposición de continuar impulsando espacios de diálogo, concertación y entendimiento entre los diferentes sectores, convencidos de que el diálogo es el camino para contribuir a la pacificación del país y la atención de las demandas de la población".

A la reunión de este domingo fueron invitados el presidente Paz, la COB, la Confederación de Mujeres Campesinas 'Bartolina Sisa' y la Federación Departamental de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari', entre otras organizaciones involucradas en las protestas.

Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno y también le acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.

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El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros dirigentes sindicales fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

Los sindicatos condicionaron su asistencia al diálogo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes, lo que ocurrió el viernes por orden de un juzgado de La Paz.

La COB suspendió su reunión del sábado por "razones de seguridad" y prevé reunirse esta jornada para tomar una decisión sobre el diálogo, al igual que los sindicatos campesinos de La Paz.

Los sectores más radicales, como los seguidores de Morales, rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia el pasado noviembre.

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

Los cortes de rutas se extendieron desde la semana pasada a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.