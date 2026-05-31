El exdiputado venezolano Wilmer Azuaje regresa a su país luego de siete años en el exilio

El opositor, quien fue expulsado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2008 tras denunciar supuestos abusos de poder y corrupción de la familia del entonces presidente Hugo Chávez, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, próximo a Caracas, por decenas de personas que luego cantaron el himno nacional y gritaron repetidamente "¡Libertad!".

Azuaje salió junto al exdiputado y miembro del partido opositor Primero Justicia (PJ) Julio Montoya, con quien sostenía una bandera venezolana, según un vieo publicado en Instagram.

En esta red social, Azuaje escribió que espera que pronto puedan "recibir de la misma manera a todos los que anhelan regresar" al país.

"La honra y la gloria sean siempre para Dios, porque él ha sostenido a nuestro pueblo en los momentos más difíciles. (...) Sigamos trabajando juntos por una Venezuela de amor, paz, libertad y reconciliación.", dijo.

El opositor expresó también su respaldo a la nobel de la paz María Corina Machado como la líder de este proceso.

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Ambos viajaron desde República Dominicana.

Varios opositores han regresado en las últimas semanas al país suramericano en el marco de la nueva etapa política anunciada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos.

El activista Marcos Velazco, miembro del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por Machado-, informó este sábado de su regreso tras más de un año en el exilio.

El jueves, el político Roberto Marrero, exdirector de despacho del opositor Juan Guaidó, y el exdiputado José Guerra informaron de su retorno.

Además, han regresado Lester Toledo, quien se encontraba en España, y Yon Goicoechea, militantes de Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López, así como el exalcalde Carlos Ocariz.

El miércoles también se informó del regreso de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien aún enfrenta medidas cautelares.

El sector mayoritario de la oposición y sus líderes, Machado y Edmundo González Urrutia, exigieron el jueves la liberación plena de los presos políticos y que se garantice el retorno seguro de los exiliados, así como la "normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas".